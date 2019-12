Un nostro lettore percorrendo in bicicletta la salita del Poggio di Sanremo che risulta chiusa per cedimento strutturale ha notato che alcuni mezzi a motore, le bici e i pedoni possono passare, circolano sulla strada lo stesso e si chiede se siano mezzi autorizzati o meno , le ambulanze per emergenza lo sono , saranno mezzi autorizzati per le consegne ? O di residenti o semplicemente di persone che non rispettano il divieto

Correlati