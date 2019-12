I mini-concerti che Rai e Comune di Sanremo promuoveranno in piazza Colombo durante il Festival di Sanremo 2020 (probabilmente con Jovanotti e Mika come protagonisti) impongono misure straordinarie di sicurezza. Saranno chiuse tutte le strade limitrofe nelle ore serali, mentre Piazza Colombo diventerà “zona rossa” delimitata con le auto delle forze dell’ordine, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

