Questa sera si terrà il primo incontro del progetto “We Play! Giochiamo positivo”, ideato dai responsabili del settore giovanile, Fabio Coccoluto e Aleandro Dal Monte e dalla psicologa Katya Iannucci. L’incontro di questa sera sarà dedicato a “Il regolamento del gioco del calcio nelle specifiche categorie“. A differenza di quanto comunicato in precedenza, la riunione non si terrà allo Stadio Comunale, bensì a Pian di Poma. L’orario delle 18.30 è, invece, confermato. I genitori di tutti i ragazzi tesserati sono caldamente invitati a partecipare.

