A seguito dei recenti eventi idrogeologici che hanno gravemente danneggiato e messo in serio pericolo la stabilità e la sicurezza del borgo di Cènova nel Comune di Rezzo causandone l’evacuazione, la Pro Loco di Rezzo ha messo a disposizione un numero di conto corrente per raccogliere fondi destinati a sostenere le opere di ricostruzione e di messa in sicurezza del paese.

Le donazioni potranno essere destinate a:

Pro Loco Rezzo

IBAN: IT 81 C 03332 10500 000000716070

BIC/SWIFT: PASBITGG

Causale: Per Cenova

Oltre alle donazioni tramite conto corrente, la Pro Loco di Rezzo sta organizzando anche una raccolta manuale nei negozi di Pieve di Teco e in tutti gli uffici pubblici e non che vorranno aderire.

Info: Pagina Facebook Pro Loco Rezzo