Si svolgerà mercoledì 18 dicembre la partita Ventimiglia Calcio-Varazze 1912, originariamente in programma il 24 novembre e rinviata a causa dell’allerta-meteo. L’appuntamento è al Morel, alle ore 20,30. L’incontro si preannuncia quantomai interessante poiché il Varazze è al secondo posto in classifica e sino ad ora ha perso soltanto un match.

