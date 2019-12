Oggi Giovedì 5 dicembre dalle 17 presso la Sala del Comune di Pieve di Teco, e domani Venerdì 6 dicembre alle 17 presso la sala Polivalente del Comune di Pontedassio, il Polo Tecnologico Imperiese presenta ‘Il Polo e l’Entroterra’, una serie di appuntamenti organizzati per presentare le tante iniziative della scuola al servizio delle aziende e degli Enti della vallata (ex percorsi alternanza scuola-lavoro), e occasione per presentare l’offerta formativa del Polo Tecnologico Imperiese alle famiglie dei giovani alunni delle scuole medie dell’entroterra per orientarli nella prosecuzione dei propri percorsi di studio. Saranno presenti docenti e alunni dei 3 Istituti che compongono il Polo: l’Istituto Tecnico Industriale ‘G. Galilei’, l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica ‘A. Doria’ (il ‘Nautico’) e l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali e Commerciali ‘U. Calvi’.