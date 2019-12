“Congratulazioni a Giorgia da parte di tutto il direttivo degli Integrabili, la determinazione e la passione con cui affronta la sue sfide sono d’esempio per tutti noi, le emozioni che ci trasmette ci danno sempre una marcia in più.”

Giorgia Amodeo, atleta della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, chiude in bellezza la stagione sportiva 2019 del nuoto paralimpico con la conquista di 3 medaglie ai Campionati Assoluti in Vasca Corta FINP che si sono svolti nello scorso weekend (30 novembre -1 dicembre) a Portici (Na).