Nelle zone più periferiche di Imperia si è verificata una raffica di furti in alloggi. E’ stata messa a segno una mezza dozzina di colpi tra via Costa Murata e le frazione di Massabovi ed Artallo, che, tra gioielli e banconote, ha fruttato diverse migliaia di euro. La Polizia sospetta che sia all’opera una banda di specialisti dei furti “mordi e fuggi” che non vive in zona, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”

