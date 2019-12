Nicola Savino condurrà “L’Altro Festival”, programma che prenderà il posto del “Dopo Festival” (sarà trasmesso su RaiPlay” al Festival di Sanremo (dal 4 all’8 febbraio). Lo ha rivelato Fiorello in diretta su RaiPlay durante la trasmissione “Viva RaiPlay!”, ospitando Amadeus e lo stesso Nicola Savino che aveva già guidato il Dopofestival nel 2016 e nel 2017 affiancato dalla Gialappa’s Band.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta