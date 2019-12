Per il Festival di Sanremo 2020 nel caso in cui la Rai dovesse riempire tutti gli spazi a disposizione incasserebbe 40 milioni di euro. Per la 70a edizione della manifestazione per uno spot occorrerà spendere 12 mila euro al secondo. Il pacchetto delle telepromozioni è passato dai 5 milioni e 820 mila euro con la direzione di Baglioni ai 6 milioni e 230 mila con Amadeus come direttore artistico, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

