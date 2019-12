‘Diano Yoga’ nasce dalla caparbietà e dalla tenacia della sua titolare, Raquel Macedo, che, per dirla alla De André, procedendo in direzione ostinata e contraria, ha voluto portare nel Golfo Dianese la sua esperienza, ma soprattutto la sua amabilità e disponibilità che l’hanno fatta subito apprezzare dai suoi molti allievi.

Da sette anni in Italia, prima in Piemonte e poi in Liguria, l’istruttrice brasiliana, dopo aver affrontato pregiudizi e ostacoli e aver svolto il suo lavoro appoggiandosi a strutture diverse, malgrado in tanti la sconsigliassero, ha inaugurato la scorsa primavera il ‘suo’ studio in viale Kennedy, 67 a Diano Marina.

Non solo yoga, però… la ‘missione’ di Raquel è anche quella di regalare ai suoi allievi sì momenti di movimento per il corpo, ma anche e soprattutto occasioni di rilassamento e consapevolezza legati ai processi della respirazione e a riflessioni brevi, ma profonde, sui reali bisogni della vita, per affrontare il quotidiano in maniera più serena e cosciente.

Per fare questo, in particolare, ha dato inizio da qualche mese allo Yoga Bimbi, lezioni studiate ‘ad hoc’ per i più piccoli, in particolare per incontrare le richieste di tante mamme che volevano dare ai propri figli uno strumento differente per la loro crescita fisica e spirituale. Una sperimentazione che ha avuto subito un immediato successo e che ora Raquel svolge anche in alcuni plessi scolastici del Golfo Dianese.

La Macedo ha voluto rivolgere il suo sguardo attento anche agli adulti, differenziando la tipologia delle lezioni, per offrire agli allievi quella più adatta alla propria personalità e alle diverse esigenze; oltre a poter scegliere fra diversi giorni e orari, le stesse contemplano pratiche di Yoga eterogenee: Dolce, Hatha, Nidra, Power, Yin, Vinyasa Flow e, come detto sopra, Yoga Bimbi! E a conclusione di ogni lezione un bel rilassamento al dolce suono delle campane tibetane.

C’è solo l’imbarazzo della scelta… e per questo è possibile effettuare una lezione di prova gratuita per appurare qual è il tipo più adatto a sé. E per le prossime festività natalizie chi è alla ricerca di un dono alternativo e originale può regalare uno dei tanti pacchetti Yoga disponibili! Raquel vi aiuterà a trovare quello più adatto ai vostri cari…

Un approccio diverso e, per dirla nella filosofia ‘Diano Yoga’: “crediamo nel potere dello Yoga per armonizzare corpo e mente, aiutando ad affrontare gli ostacoli quotidiani con maggior serenità e consapevolezza”. Perché non è solo moda, ma uno stile e una filosofia di vita ben più profondi a cui Raquel saprà accostarvi con delicatezza, disponibilità e gentilezza: provare per credere!