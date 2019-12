Il Natale inteso non solo come festa religiosa, ma come partecipazione collettiva ad un sentimento universale di fratellanza e di valori umani: anche il dialetto sanremasco è ricco di produzioni letterarie e teatrali che propongono ricordi, tradizioni, sentimenti , nostalgie e, perché no, molti sorrisi, dedicati a questa festività così sentita, nel passato e nel presente.

Quindi la proposta, in modalità itinerante, di scenette, poesie, proverbi, musica, sul tema del Natale, con attori “vecchi” e …nuovi, una miscela di produzioni letterarie in “giargun” (dialetto), che accompagneranno il percorso degli spettatori dal Forte di Santa Tecla alla sommità della Città vecchia.

Ed è proprio attraverso il sanremasco, inteso non come valore “elitario”, ma come simbolo di una tradizione un po’ dimenticata, che si cerca di riportare all’attenzione e, soprattutto, a disposizione di tutti, il bagaglio di conoscenza della storia cittadina; dei personaggi , illustri o semplici, che l’hanno segnata; della lingua che risuonava nei carrugi, nelle campagne e sul mare…

Primo appuntamento domani alle ore 16 presso il teatro della Federazione Operaia di via Corradi con “Il cuore e la penna di Maria Pia Ferrandini”, recital in omaggio ad una vita dedita al teatro dialettale dell’attrice (classe 1924!) per decenni nella Compagnia Stabile, con filmati e letture della sua raccolta di poesie, scritti, pensieri, ironia e ricordi sanremaschi e presentazione del suo nuovo libro “SENTIMENTO E FANTASIA”

Seguirà domenica 8 Dicembre un percorso guidato nella Pigna con animazioni teatrali in dialetto, divertente ed istruttivo omaggio natalizio alla tradizione ed alla cultura cittadina , in collaborazione con Pigna Mon Amour. Partenza ore 16 dal Piazzale Santa Tecla. L’evento sarà replicato venerdi 20 Dicembre e sabato 28 Dicembre

Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita.

A v’aspeitamu…Bon divertimentu e Augüri!