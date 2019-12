Domenica 8 dicembre prende il via a Bordighera il programma di animazione natalizia dedicato ai più piccoli: cinque appuntamenti presso i Giardini del Palazzo del Parco per conoscere Babbo Natale e i suoi elfi, divertirsi con un trampoliere, conoscere gli amici di Frozen e lasciarsi meravigliare dalla macchina della neve.

“Vogliamo regalare ai bambini quel pizzico di magia che renderà il loro Natale ancora più speciale.” commentano l’Assessore Melina Rodà e il Vice Presidente del Consiglio Comunale Laura Pastore. “Alcune attività, come la baby dance, saranno proposte in ogni data, mentre altre renderanno unica ogni giornata; tutte sapranno però coinvolgere con gioia nell’atmosfera della festa più attesa”.

Il calendario comprende tre domeniche (8, 15 e 22 dicembre) e i giorni della vigilia e di Santo Stefano; le attività si terranno dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 tranne il 24 dicembre, quando avranno luogo solo al pomeriggio. Il programma completo è disponibile su www.bordighera.it, presso l’Ufficio Turismo I.A.T. e sulle pagine Facebook di Bordieventi e dell’ufficio I.A.T.

Cinque giornate di intrattenimento per bambini e adulti sotto l’Albero di Natale del Centro cittadino (davanti all’ufficio turismo).

Domenica 8 dicembre: Babbo Natale è già qui!

10:00 Benvenuto: apertura programma d’intrattenimento

10:10 Laboratorio Natalizio per bambini

11:50 Il truccabimbi delle Nataline (fino alle 12.30)

Pomeriggio

15:30 Benvenuto: apertura programma intrattenimento

15.40 Baby dance

16:10 Laboratorio Natalizio

17.10 Babbo Natale incontra i suoi piccoli amici (fino alle 18:00)

Anche se distanti tanti giorni chi meglio di Babbo Natale può farci entrare nell’atmosfera natalizia.

Domenica 15 dicembre: Fatti un selfie con gli elfi

10:00 Benvenuto: apertura programma d’intrattenimento

10:10 Laboratorio Natalizio per bambini

12.00 Gli elfi vi regalano u palloncino (fino alle 12.30)

Pomeriggio

15:30 Benvenuto: apertura programma intrattenimento

15.40 Elfi’s dance

16:10 Laboratorio Natalizio: scrivi la lettera a Babbo Natale e scattati una foto con i suoi aiutanti (fino

alle 18:00).

Per la giornata verrà allestita la cassetta delle lettere di Babbo Natale e tutti i bimbi potranno farsi

una foto con gli elfi mentre imbucano la letterina con destinazione Polo Nord. Per i più piccoli

scrivere la letterina e consegnarla agli elfi è un’esperienza unica ed emozionante.

Domenica 22 dicembre: Bordighera sotto la neve

10:00 Benvenuto: apertura programma d’intrattenimento

10:10 Laboratorio Natalizio per bambini

12.00 Palloncini per tutti (fino alle 12.30)

Pomeriggio

15:30 Benvenuto: apertura programma intrattenimento

15.40 Baby dance sotto la neve

16:10 Giochiamo con gli amici di Frozen; attacca il naso ad Olaf e tira le palle di neve (fino alle 18:00).

Per la giornata verrà installata una macchina della neve che meraviglierà tutti gli ospiti.

Martedì 24 dicembre: Foto con Babbo Natale

Pomeriggio

15:30 Benvenuto: apertura programma intrattenimento

17.20 Baby dance natalizia (fino alle 18:00).

Tutti i bambini e non solo avranno la possibilità di sedersi sulle ginocchia di Babbo Natale e potranno

esprimere i propri desideri immortalando questo magico momento con una fotografia.

Giovedì 26 dicembre: Il trampoliere e il panettone

10:00 Benvenuto: apertura programma d’intrattenimento

10:10 Laboratorio Natalizio per bambini

10.30 Animazione con il trampoliere (fino alle 12.30)

Pomeriggio

15:30 Benvenuto: apertura programma intrattenimento

15.40 Baby dance digerendo il panettone.

16:10 Giochi vari (fino alle 18:00).

I bimbi saranno sorpresi dal trampoliere