Ci sono almeno una dozzina di altri indagati nell’inchiesta della Procura di Imperia che ha portato all’arresto, con l’accusa di bracconaggio, il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio. Tra gli indagati anche Germano Anfosso, Andrea Lombardi ed Alberto Basile. Di Fazio è stato tradito dai radio collari messi ai cani: le frequenze ostacolavano le comunicazioni tra forze dell’ordine. Venerdì Di Fazio, ora ai domiciliari, sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

