Per la prima volta nella sua storia la Sanremese si è qualificata per le semifinali della Coppa di serie D. Oggi pomeriggio al “Buon Riposo” di Pozzi di Seravezza, in Toscana, i matuziani dopo aver pareggiato per 1-1 i tempi regolamentari, ai rigori si sono imposti per 5-4 sul Seravezza. Padroni di casa in vantaggio con Bongiorni all’11’ e pari biancoazzurro con Calderone al primo minuto di recupero nel primo tempo. Ai rigori hanno segnato Frugoli, Nelli e Grassi su un fronte e Taddei, Spinosa, Scalzi e Bregliano sull’altro. Hanno, invece, fallito, Granaiola, Marinai e Giordani per i toscani, Colombi e Lo Bosco per i matuziani. Il 29 gennaio ed il 12 febbraio 2020 in semifinale la Sanremese affronterà la Folgore Caratese che oggi ha eliminato l’Union Feltre per 2-1. Nell’altra semifinale il Fasano (che ai rigori ha battuto il Foggia per 6-4) sfiderà la vincente di Pineto-Tolentino in programma l’11 dicembre. La finalissima si giocherà in campo neutro l’1 aprile 2020.

