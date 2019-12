Appuntamento venerdì 6 dicembre dalle ore 15.30, presso Museo del Fiore di Sanremo, all’interno dei Giardini Municipali Ormond, per l’evento “Rete dei servizi pubblici per il florovivaismo ligure: proposte e programmi per il rilancio” promosso da Cia Agricoltori Italiani – Liguria.

“Da un esame attento sulle esigenze delle imprese che operano nel florovivaismo ligure si conferma la necessità di una ricostituzione del sistema pubblico per il florovivaismo ligure, oltre a quanto già messo in campo dai privati, che sia in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze del settore – spiega Riccardo Giordano, GIE Floricolo CIA Imperia -. Con l’evento del 6 dicembre ci proponiamo di indicare le riforme che riteniamo non più differibili”.



Il programma prevede l’inizio alle ore 15.30 con i saluti del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

Alle 15.45 “Le carenze attuali e la necessità di un rilancio del ruolo degli enti”, con Mariangela Cattaneo, vice presidente provinciale CIA Imperia e Mewes Jochen, responsabile GIE floricolo CIA Liguria.

Alle ore 16.15 interviene Riccardo Giordano, GIE floricolo CIA Imperia, con “Proposte e programmi per una riforma necessaria”.

Alle 17 dibattito.

Alle ore 17.30 chiudono l’evento l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai e il presidente CIA Liguria Aldo Alberto.