Domani (giovedì 5 dicembre), alle 17, inaugurazione degli appuntamenti di dicembre, mese tradizionalmente ricco di concerti per l’Orchestra Sinfonica.

Il concerto si svolgerà eccezionalmente al Cinema-Teatro Centrale.

Domani l’affezionato pubblico dell’Orchestra Sinfonica potrà ascoltare il Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra di Beethoven, uno dei massimi capolavori della letteratura pianistica e una delle pagine più impegnative per i virtuosi della tastiera, ruolo ricoperto per l’occasione dalla pianista Regina Chernychko, ed una delle prime sinfonie “viennesi” di Mozart, la “Haffner”.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica, il M° Arturo Armellino.

Di seguito il programma dettagliato del concerto:

LUDWIG VAN BEETHOVEN

CONCERTO N. 5 in Mi bemolle Maggiore Op. 73

per Pianoforte e Orchestra (Imperatore)

1) Allegro

2) Adagio un poco mosso

3) Rondò (Allegro)

WOLFGANG AMADEUS MOZART

SINFONIA N. 35 in Re Maggiore K. 385 (Haffner)

1) Allegro con spirito

2) Andante

3) Minuetto

4) Finale (Presto)

Prezzi biglietti: intero 16 euro / Ridotto – Soci Coop e Unitre 14 euro

Abbonamenti alla Stagione 2019/2020. 10 ingressi al costo di € 120 oppure 15 ingressi € 150. Per studenti (under 25): abbonamento a 10 ingressi € 30

Imotlre, anche quest’anno torna il seguitissimo appuntamento con l’imperdibile Concerto di Capodanno 2020, che verrà realizzato il 1° gennaio alle 17 al Teatro dell’Opera del Casinò con la direzione del Direttore Artistico e Stabile della Fondazione, M° Giancarlo De Lorenzo.

I biglietti (numerati per platea e galleria) si possono già prenotare ed acquistare on-line sul sito della Fondazione, www.sinfonicasanremo.it o telefonando allo 0184/50.57.64.

Gli orari di apertura per il ritiro sono: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì. Prezzi: 20 € (platea) e 18 € (galleria).