“In occasione della festività di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, mi unisco ai festeggiamenti dei due Corpi dello Stato rivolgendo loro un messaggio di profonda gratitudine a nome di tutta la collettività”.

Così interviene il Sindaco Alberto Biancheri che aggiunge: “Due Corpi di eccellenza, dalla lunga tradizione, il cui valore è riconosciuto in tutto il mondo. In tante occasioni abbiamo potuto apprezzare l’impegno nella prevenzione del rischio, nella salvaguardia delle vite umane e nella tutela dell’ambiente. Sempre in prima linea, a fianco della collettività, nelle situazioni di emergenza, come in queste ultime giornate in cui il Paese e il nostro Ponente ligure hanno dovuto fronteggiare una forte ondata di maltempo e tutti i problemi ad essa conseguiti. Rivolgo un profondo ringraziamento alle donne e gli uomini della Marina Militare e del Corpo dei Vigili del Fuoco che con coraggio, impegno e grande professionalità operano in situazione di rischio a difesa della Patria e della cittadinanza. In questa ricorrenza voglio dedicare un pensiero particolare ad Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, i Vigili del Fuoco deceduti ad Alessandria il mese scorso”.

In occasione della festività di Santa Barbara, il Sindaco Alberto Biancheri prenderà parte domani al rito religioso officiato da S.E. Mons. Antonio Suetta nella Parrocchia di Nostra Signora della Misericordia, ed alla successiva deposizione di una corona commemorativa al monumento A.N.M.I. ai Caduti del mare situato in Piazzale Vesco.