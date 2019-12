Il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna ha scritto al presidente del Conseil general du Département des Alpes Maritimes, Charles Ange Ginesy, per chiedere la sospensione del divieto ai mezzi pesanti in valle Roya.

“La chiusura della Maddalena per rischio valanghe ha trasferito tutto il transito sulla ‘strada del mare’, unico collegamento tra Granda, Liguria e Francia nella fase d’emergenza. La frana che ha causato la chiusura di parte dell’A6 verso la Liguria hanno portato la nostra provincia a una condizione di quasi generale isolamento. Chiediamo di sospendere, almeno in questa fase di emergenza, il divieto di passaggio ai mezzi pesanti oltre le 19 tonnellate in valle Roya imposto nel luglio 2017 su iniziativa di alcuni sindaci francesi” scrive Borgna.

