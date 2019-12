Nell’ambito dell’operazione “Ombre Nere”, coordinata dalla magistratura di Caltanissetta ed incentrata su un gruppo di estrema destra che voleva fondare una partito di ispirazione nazista. sono state perquisiti alcuni immobili e terreni a San Dalmazzo di Tenda ed a Dolceacqua, appartenenti a Pasquale Nucera, 64 anni. All’uomo sono stati sequestrati 8 fucili, una carabina, una pistola semiautomatica, 4 revolver e due valigette con munizioni di vario calibro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

