La Sezione Lega Val Nervia-Val Verbone “Bruno Ravera” lancia il progetto “Dillo alla Lega”. Soddisfatti i promotori dell’iniziativa, il Segretario della Sezione Antonio Federico e il Vice Lorenzo Cortelli, ne spiegano le motivazioni:

“In un momento come questo in cui la politica appare sempre così distante dalla gente, intendiamo con questo progetto istituire una sorta di “sportello del cittadino”, offrendo la possibilità di inviarci segnalazioni, dapprima inoltrandoci una mail e nel caso, prendendo appuntamento, attraverso un confronto con i nostri amministratori eletti sul territorio delle Valli Nervia e Verbone. Convinti che l’ascolto e la comprensione delle necessità sia fondamentale per una buona amministrazione, confidiamo che questa iniziativa suggerirà momenti importanti di condivisione e vicinanza ai (e per i) cittadini, al fine di poter al meglio comprendere le esigenze diffuse del territorio e dare voce a tutti.”

Scrivete a: legavalnerviaverbone@libero.it

