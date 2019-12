Nonostante il periodo complesso con le note vicende legate all’indisponibilità del campo “Ciccio Ozenda” per le gare casalinghe, la società orange non perde di vista lo sviluppo della prima squadra e gli investimenti per arricchire la rosa a disposizione di Andrea Caverzan.

Nelle ultime ore l’Ospedaletti ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante classe ’95 Simone Burdisso, in arrivo dal Pietra Ligure. Burdisso va a rinforzare l’attacco orange forte dei 19 gol segnati lo scorso anno nel campionato di Promozione con la maglia della Dianese&Golfo. Quest’anno il Pietra Ligure ha esordito del campionato di Eccellenza e ora è pronto per la sua nuova avventura con la maglia dell’Ospedaletti. Simone Burdisso è a disposizione di mister Andrea Caverzan e si sta già allenando con i nuovi compagni in attesa dell’esordio in maglia orange.