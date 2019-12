In relazione all’episodio di cronaca che ieri verso la mezzanotte ha coinvolto un ottantenne turco già noto alle Forze dell’ordine il quale ha dato fuoco al letto dell’ospedale Saint Charles di Bordighera, dove era ricoverato, l’assessore alla Sanità Sonia Viale esprime “un sentito ringraziamento al personale sanitario dell’ospedale, per la prontezza di spirito con la quale è intervenuto”. Un intervento che, dice la Viale “ha evitato conseguenze ben peggiori anche per gli altri pazienti ricoverati”. “Un sentito grazie ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti – sottolinea l’assessore – contribuendo, tra l’altro, al ritrovamento del responsabile del gesto che nel frattempo era fuggito”.

