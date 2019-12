Una bambina di 3 anni è morta dopo essere caduta dal balcone del quinto piano della casa dove viveva nel centro storico di Genova. La piccola, originaria del Bangladesh, si sarebbe sporta dal balcone e sarebbe precipitata nel vuoto. Sarebbe stata sola in casa al momento della tragedia perché la mamma era uscita per pochi minuti per andare a prendere il fratellino. Sarebbe stata lasciata a casa per evitarle di prendere freddo, essendo febbricitante.

