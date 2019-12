A Ventimiglia una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza è intervenuta in via Aprosio dove alcuni passanti avevano segnalato una violenta lite tra due uomini.

Sul posto gli agenti hanno trovato due cittadini pakistani che, quasi in mezzo alla carreggiata, si stavano colpendo con spinte e pugni. Il tempestivo intervento degli operatori ha evitato che la situazione degenerasse mettendo in salvo l’incolumità dei contendenti.

I due, 20 e 30 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, sono stati accompagnati negli uffici di polizia dove hanno proseguito nei loro comportamenti alterati e violenti, arrivando a danneggiare arredi e strutture dell’Amministrazione con calci.

Dopo averli riportati alla calma, i poliziotti li hanno denunciato per i reati di danneggiamento, molestia e disturbo alle persone. Sono in corso da parte dell’Ufficio Immigrazione le verifiche sulla regolarità della loro posizione in Italia.

Correlati