Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Ventimiglia, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, hanno eseguito l’accompagnamento coattivo di un cittadino marocchino alla frontiera aerea di Milano Malpensa.

L’uomo, 30 anni, era stato fermato venerdì scorso nel piazzale antistante la stazione ferroviaria dopo che aveva attirato l’attenzione dei presenti per le grida e i gesti inconsulti. In particolare, si era buttato in mezzo alla strada, aveva danneggiato alcuni contenitori dei rifiuti, si era denudato di giacca e maglietta e con un frammento di bottiglia di vetro si era procurato delle lesioni ed un consistente sanguinamento nella parte superiore del corpo.

Con non poca difficoltà i poliziotti sono riusciti ad avvicinare il soggetto, il quale, alternando stati di quiete a momenti di improvvisa agitazione, ha cercato uno scontro fisico con gli agenti inveendo contro di loro e proferendo discorsi deliranti.

Dopo le cure mediche del caso, l’uomo è stato indagato a piede libero per danneggiamento e contestualmente è stato avviato l’iter per l’espulsione con rimpatrio in Marocco, eseguita nel pomeriggio di ieri dai poliziotti che lo hanno imbarcato su un aereo diretto a Rabat.

