Domenico Ferraro, 63 anni, accusato di aver sparato a Caramagnetta dopo aver litigato con marito e moglie, suoi vicini di casa, ha chiesto di essere giudicato in tribunale con il rito abbreviato. Ferraro è accusato di tentato omicidio per aver sparato, lo scorso 14 gennaio, diversi colpi con una pistola Browning 7.65. Il marito uscì indenne, mentre la moglie finì al San Martino con due proiettili in corpo, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

