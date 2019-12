Questo pomeriggio la Sanremese si è allenata a Santo Stefano al Mare in vista dell’incontro di domani contro il Seravezza in programma alle 15.30 allo stadio Buon Riposo. Il match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia di serie D, si disputerà su gara unica. La vincente affronterà in semifinale una tra Folgore Caratese e Union Feltre.

Al termine dell’allenamento il tecnico Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati. Insieme all’infortunato Pici, indisponibile Demontis per squalifica.

PORTIERI: Caruso (’99), Brizio (’01).

DIFENSORI: Maggi (’01), Bregliano, Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00), Buccino M. (’02).

CENTROCAMPISTI: Taddei, Spinosa, Likaxhiu (’00), Fenati, Gagliardi.

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Lo Bosco, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

Seravezza-Sanremese sarà diretta dal Mauro Gangi di Enna. I collaboratori di linea saranno Jacopo Cioffredi di Padova e Francesco De Santis di Avezzano.