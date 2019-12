Ieri pomeriggio a Cenova, frazione di Rezzo, tutti gli abitanti sono stati nuovamente evacuati in seguito a cedimenti che hanno portato fango e detriti in paese. La frana ha trascinato via un bombolone del gas quasi pieno che ora costituisce un ulteriore pericolo. Durante la scorsa notte due case, per fortuna vuote, erano crollate a causa della pressione del fango, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

