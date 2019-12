Per informazioni, regolamento e domande di iscrizione info@realdovive.it o sulla pagina facebok Realdo Vive.

I premi consisteranno in servizi e prodotti delle associazione promotrice e degli sponsor.

Le opere saranno visitabili liberamente per tutta la durata dell’evento, al termine del quale, la giuria voterà il miglior albero. Verrà premiato anche l’albero più “social” in base ai “mi piace” raccolti sulla pagina facebook dell’associazione Realdo Vive.

I partecipanti al concorso dovranno ideare e realizzare, artigianalmente in ogni sua parte, una rivisitazione del tradizionale albero di Natale, che verrà esposto negli angoli più caratteristici di Realdo, il tema per l’edizione 2019 sarà “50 anni fa, l’uomo sulla luna”.