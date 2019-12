Sei persone sono morte in Costa Azzurra in seguito all’ondata di maltempo verificatasi domenica. Tre persone hanno perso la vita nell’incidente che ha coinvolto un elicottero di soccorso a Marsiglia. Nella zona di Frejus, a causa di due frane, sono morti il gestore di un maneggio ed un pastore, mentre nella zona delle Alpi Provenza una donna è rimasta intrappolata in un’auto travolta da un torrente. I danni ammontano a diverse decine di milioni di euro, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati