Canottaggio Costiero, un primo ed un terzo posto per la Canottieri Sanremo al “Challenge Prince Albert II” – FOTO

Vittoria di categoria per il 4x+ Master over 60 (Massimo Flore, Claudio Battaglia, Renato Alberti e Gianni Rolando, timoniera Manuela Bongiovanni) nella regata master maschile vinta dagli over 40 del Monaco