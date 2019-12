Sabato 7 dicembre a Camporosso firmacopie in vivaio del “Breviario di agricoltura , biodiversità e tradizioni contadine” di Marco Damele pubblicato dalla Edizioni Zem.

Aneddoti, riflessioni, ricette e considerazioni sull’abbandono delle campagne, la migrazione dei popoli, la cementificazione selvaggia, le piante clandestine, i cambiamenti climatici e le prospettive di un futuro , quello agricolo per molti in crisi. Moderno e primitivo per Damele non sono stadi diversi della nostra crescita agricola, ma rappresentano due facce della stessa medaglia.

L’autore vi aspetterà presso l’infopoint dedicato alla cipolla egiziana a Camporosso in Via 2 Giugno snc dalle ore 15:30 alle 16:30 per ricevere la copia del suo nuovo libro e visitare l’azienda agricola.

Marco Damele, perito agrario, imprenditore agricolo e tecnico biologico e di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure. Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l’Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, e nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana”.

