Sarà l’occasione per ricordare con affetto e gratitudine il Sindaco più illustre della città delle palme: la sua statura morale, la sua profondità di pensiero, il suo spiccato spirito di servizio e il suo amore nei confronti di Bordighera hanno reso la sua memoria preziosa ed indimenticabile.

Il Comune di Bordighera invita a partecipare all’incontro che si terrà presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana domani, mercoledì 4 dicembre, alle 17 per la presentazione del volume e del video documentario “Bordighera giardino d’Europa. Arte, cultura e paesaggio negli anni di Raul Zaccari (1945-1977)”. Parteciperanno il dottor Salvatore Vento, autore dell’opera, il Professor Lorenzo Acquarone ed il Sindaco Vittorio Ingenito; il coordinamento sarà a cura di Corrado Ramella, Presidente dell’Associazione “Amici di Francesco Biamonti”.

