Sabato 21 dicembre alle ore 21 al Palazzo del Parco di Bordighera, sulle note di Rossini, la scuola di danza “Il Cigno Nero” diretta da Alexandra Maccario e Valentina Mazzone, salirà sul palco per la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Il ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Misericordia per l’acquisto di un nuovo veicolo attrezzato per trasporto disabili.

Per info e biglietti: 3285905312 – 0184295455

Correlati