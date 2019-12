Campionato Under 18 – settima giornata

Bvc Sanremo Sea – Imperia Bki 79-70

Bvc Sea: Riceputi 16,Trivieri 8, Gandolfi 11, Tavanti 8, Avenoso 2, Lacognata 10, Markishiq L 15, Markishiq D 4, Rebaudo, Scintu 5. Coach: Simone Sandel.

Il Bvc Sanremo Sea ha completato il percorso netto, vincendo anche l’ultima partita del girone di andata con l’Imperia Bki, battuta sul campo di casa di Valle Armea. Per il Bvc Sea si tratta della settima vittoria in altrettante gare.

“E’ stata una bella sfida tra due squadre che ci tenevamo a fare bella figura. Un derby è sempre un derby” dice il coach matuziano Sandel, che aggiunge: “Noi abbiamo iniziato bene, ma poi siamo andati in difficoltà sui cambi difensivi dei ragazzi di Carbonetto, che ci hanno reso difficile la continuità in attacco. Ho fatto ampie rotazioni e tutti ragazzi sono stati pronti a dare il loro contributo. Lunedì prossimo avremo un altro impegno durissimo in casa con l’Alassio, mentre giovedì questi stessi ragazzi giocheranno in Promozione a Varazze”.