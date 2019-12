Ogni autore dovrà inviare per e-mail, entro il 10 dicembre, 15 poesie, tra cui verranno scelte quelle da leggere, oltre breve nota biografica e propri dati (nome cognome recapito telefonico e indirizzo e-mail) in un unico documento word all’indirizzo e-mail floriseum.ilmuseo@gmail.com .

Il “FLORISEUM” museo del fiore di Sanremo organizza per domenica 22 dicembre alle 16 un reading di poesie denominato”Maratona poetica-15 poesie per il mondo”, maratona rivolta ai poeti del ponente ligure.

