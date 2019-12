“Attendiamo risposte importanti sui viadotti della Liguria, in particolare quello di Sori”, scrivono in una nota i deputati azzurri Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco. Forza Italia ha presentato una interrogazione urgente al ministro Paola De Micheli. “Abbiamo chiesto quali iniziative e con quali tempi il Mit intende intervenire per evitare ulteriori pericoli all’incolumità di tutti quei cittadini che quotidianamente sono costretti a percorrere i viadotti, cosi come ai cittadini che abitano a ridosso e – in alcuni casi – anche sotto i viadotti incriminati. Chiediamo al ministro De Micheli di spiegare il motivo per cui non è ancora pervenuta risposta alle missive di Regione Liguria nonostante i ripetuti solleciti. Chiediamo inoltre che ci spieghi come sia stato esercitato finora il potere di controllo in capo agli uffici del Ministero. Domande da cui il ministro De Micheli non può (e non deve) svicolare”, concludono i parlamentari liguri.



