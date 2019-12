Nel prossimo fine settimana si svolgeranno due gare. Sabato 7 Dicembre si giocherà il Trofeo GSR Ferrero, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 8 Dicembre si terrà la Coppa del Presidente by TECNA – Interclub Sanremo/Biella, una 18 buche stableford tre categorie.

Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre si è svolta una delle gare storiche del Club il Bastone d’Oro & d’Argento, una 36 buche medal per la prima categoria (0/15) e una 36 buche stableford per la seconda categoria (16/36). Bastone d’Oro & d’Argento Sabato 30 novembre e Domenica 1 dicembre 2019 36 buche medal 1ª cat. / 36 buche stableford 2ª cat.

