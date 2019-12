Forti disagi in arrivo per i frontalieri per uno sciopero dei ferrovieri francesi dalle 19 di mercoledì 4 dicembre. La durata dello sciopero è “illimitata”: i lavoratori di Sncf lottano per il mantenere il contratto professionale e l’applicazione delle stesse condizioni ai nuovi assunti. Sncf invita ad organizzare gli spostamenti alternativi, preferendo l’uso collettivo di auto private, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

