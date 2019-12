Penultimo appuntamento, questa sera (lunedì 2 dicembre, ore 21) sulle piste del Bowling di Diano, per il Circuito d’Autunno. In programma la Caffè il Chicco Cup, quinta tappa (ultima di qualificazione prima della finale del 16/12), competizione aperta a tutti gli appassionati (iscrizione sul posto a partire dalle ore 20.45).

Nessun giocatore in questa nuova stagione è riuscito a concedere il bis. A provarci, stasera, saranno Emis Bianchidi Cipressa, Giuseppe Ippolito di Diano Castello, Luca Ardissone di Imperia e Fabio Curto (favorito e 1° classificato della Chicco Cup 2018) di Arnasco, vincitori delle quattro precedenti tappe. Ma, oltre a loro, sono almeno una decina i giocatori che possono ambire al successo.

Giochi aperti anche in vetta alla classifica individuale che permetterà di partire agevolati in occasione della finalissima che avrà luogo tra due settimane, quando sarà in palio anche il Memorial Mario Damonte.

Questa l’attuale situazione della graduatoria (dopo la gara odierna ci sarà da scartare il peggior piazzamento) per quanto riguarda le prime piazza: Fabio Curto 28, Luca Ardissone 27, Giuseppe Ippolito 26, Marco Bosio 24, Laura Acierno, Giovanni Strafforello e Davide Gabrielli 23.

Questa sera ci sarà anche l’occasione per celebrare il primo anniversario della conquista del titolo mondiale da parte della nazionale italiana maschile, protagonista di questa storica impresa il 4 dicembre dello scorso anno. Team il cui capitano è il beniamino locale Marco Reviglio, invitato a presenziare alla Caffè il Chicco Cup e alla tappa finale.

