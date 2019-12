Dopo la bomba d’acqua che era precipitata sulle scuole di Torri, frazione di Ventimiglia (video), che aveva messo anche fuori uso la caldaia, l’intervento tempestivo della giunta Scullino ha risolto n tempi record ogni disagio. Il sindaco Scullino dichiara con soddisfazione, ringraziando la protezione civile e gli operai comunali: “Dovevamo intervenire tempestivamente nella Scuola elementare di Torri e lo abbiamo fatto, i lavori di sostituzione della caldaia e degli apparati tecnici di distribuzione sono finiti in pochi giorni. Dopo due giorni di riscaldamento in emergenza con numerose stufette elettriche, evitando così la sospensione delle lezioni, abbiamo pulito, tolto il fango e l’acqua. Lunedì i bambini avranno il nuovo impianti di riscaldamento a gas . I lavori sono stati eseguiti in massima urgenza , con la soddisfazione dei bambini, genitori, insegnanti e personale ATA che hanno inviato al Sindaco i ringraziamenti da parte di tutti per l’attenzione e l’impegno dimostrato”.

