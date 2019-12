Grazie ad una doppietta di Spinosa (al 32′ ed al 71′) la Sanremese ha espugnato il “Bacigalupo” di Savona per 2-1. Per i padroni di casa il momentaneo pareggio era stato realizzato da Ghinassi al 42′. In classifica la squadra allenata da Nicola Ascoli sale al 1° posto alla pari del Prato, scavalcando la Caronnese, clamorosamente sconfitta in casa per 3-2 dalla Lucchese (essendo in vantaggio per 2-0 a pochi minuti dalla fine. Domenica 8 match casalingo con il Fossano e mercoledì 11 l’atteso recupero con il Prato.

