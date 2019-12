Allo stadio “Bacigalupo” il primo tempo del derby ponentino di serie D tra Savona e Sanremese è terminato sull’1-1. Matuziani in vantaggio al 32′ con Spinosa, su assist di Lo Bosco, e striscioni che hanno pareggiato i conti con Ghinassi al 42′. Al momento la Sanremese è terza in classifica, a 2 punti di distacco dal Prato ed a 3 dalla Caronnese.

