Un fine settimana pieno di soddisfazioni per la Pallamano Ventimiglia Under 15; i ragazzi della Presidente Paola Nanni hanno prima sbancato, sabato pomeriggio Villefranche sur Mer, nel Campionato delle Alpi Marittime (Poule D) e poi fatto il pieno nel primo concentramento Regionale Ligure, che ha visto le squadre della nostra regione affrontarsi ad Imperia.Nel Campionato delle francese, con la vittoria in trasferta di sabato per 28-17, i leoncini ventimigliesi, sono ormai certi della loro qualificazione nella fase di Eccellenza, avendo consolidato il primo posto, che li vede imbattuti dopo 6 giornate.

Domenica esordio nel Campionato Regionale Ligure, ad Imperia nel primo concentramento della stagione. Il Ventimiglia ha affrontato di seguito i padroni di casa del San Camillo, battendoli per 27 a 11; l’ABC Bordighera superato 37 a 9 ed infine il La Spezia battuto 39-19.

“Questo è un buon gruppo, che è in netta crescita e che potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni. Questi risultati ottenuti ad inizio stagione sono un eccellente viatico per il proseguo del cammino; grave sarebbe se si pensasse invece che il percorso annuale sarà facile. In futuro ci aspettano grosse difficoltà e tutti noi dovremmo essere in grado di saperle affrontare e di non farsi trovare impreparati. Complimenti comunque a tutti per le belle prestazioni del week end.” Queste le parole dello staff tecnico, che oltre Malatino, vede impegnati nella formazione di questi giovani, anche Massimo ed Andrea Agnese, che presto saranno coadiuvati da Alessio D’Attis.

