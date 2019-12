Una nuova domenica di allerta meteo gialla per piogge sulla Liguria ha portato alla chiusura precauzionale della autostrada A6 in entrambe le direzioni tra Altare e Savona.

La chiusura è scattata dopo che si è attivato il piano sottoscritto in Prefettura, che prevede che se il monitoraggio della frana da parte della Protezione civile evidenzi il superamento di alcune soglie di sicurezza l’autostrada sia nuovamente interdetta.

Al momento la provinciale 29 del Cadibona, riaperta dopo la chiusura di domenica scorsa a causa di frana, risulta l’unico collegamento diretto tra Savona, la Valbormida e il Piemonte.

Prosegue, viste le difficoltà dei giorni scorsi, il potenziamento del trasporto ferroviario, che sulla tratta da San Giuseppe di Cairo verso la costa è ancora su un unico binario: il primo treno del mattino che scende dalla Valbormida verso Savona è stato infatti dotato di 900 posti invece che dei soliti 300, con assistenza sia a bordo dei convogli che e a terra. Non circolano invece i treni via Ferrania.

L’allerta gialla si chiuderà, a meno di variazioni, domani alle 6 sul centro e il levante, con una coda fino alle 12 per i bacini grandi di C: secondo le previsioni di Arpal per gran parte della settimana non sono in vista precipitazioni significative.

“La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Grazie al protocollo firmato in Prefettura a Savona abbiamo avuto la possibilità di riaprire l’A6, ma non appena il monitoraggio ci ha dato segnalazioni di pericolo è giustamente scattata la procedura di chiusura. Sono giorni complicati per il nostro territorio ma confidiamo che si risolvano al più presto e che le piogge record di queste settimane concedano finalmente tregua alla Liguria, per poter tornare alla normalità”.

Domani il presidente Toti sarà a Roma per incontrare il Governo per fare il punto sul maltempo e martedì incontrerà le categorie savonesi, mentre già nelle prossime ore verrà convocato un ulteriore punto con tutte le sigle dell’autotrasporto.