Lutto nel mondo dei media del Ponente Ligure è mancato Rudy Pella cameraman di Rai Regione stimato per la sua professionalità ed educazione, lottava da tempo con un male incurabile.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta