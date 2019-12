Dopo lo stop di domenica scorsa a causa del maltempo, la prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia torna in campo per affrontare il Quiliano&Valleggia, al momento ultima in classifica.

La partita, valida per l’ottava giornata del girone A di Prima Categoria, va in scena oggi pomeriggio al campo Zaccari di Camporosso. La squadra di Manuele Fiore cercherà di conquistare altri punti.

