Campionato Eccellenza 12a Giornata

Albenga – Alassio 4 – 0

Angelo Baiardo – Genova Calcio 2 – 2

Cairese – Imperia 1 – 1

Finale – Athletic Club 0 – 3

Ospedaletti – Molassana 1 – 0

Pietra Ligure – Sestri Lev. 0 – 3

Rapallo Rivarolese – Busalla 2 – 4

Rivasamba – Campomorone S.O. 2 – 4

Classifica dopo la 12a Giornata

Imperia 25

Sestri Lev. 25

Albenga 24

Busalla 22

Campomorone S.O. 19

Rivasamba 19

Angelo Baiardo 18

Cairese 17

Genova Calcio 16

Ospedaletti 14

Rapallo Rivarolese 12

Finale 10

Alassio 7

Athletic Club 6

Pietra Ligure 6

Molassana 4

Cairese 2 partite in meno, Alassio, Ospedaletti, Angelo Baiardo, Pietra Ligure, Athletic Club, Busalla, Albenga, Campomorone S.O., Imperia, Genova Calcio, Finale e Molassana una partita in meno