Dal 2 dicembre Autostrada dei Fiori concede uno sconto del 50% sul pedaggio nel tratto della A10 con entrata al casello di Finale Ligure e uscita al casello di Pietra Ligure e viceversa. La decisione è stata assunta, anche sulla base delle richieste arrivate da amministrazioni e rappresentanti del territorio, per venire incontro ai disagi cui sono costretti gli automobilisti a causa degli eventi meteo che hanno determinato frane che limitano la circolazione sulla viabilità tra Finale e Pietra.

